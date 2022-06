Katarzyna Cichopek przekazała radosną nowinę. Fani ruszyli z gratulacjami

Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel bardzo chronią swoja prywatność. Nie pokazują też zdjęć swoich dzieci na Instagramie bez przysłaniania im twarzy, albo bez okularów przeciwsłonecznych. Teraz podczas egzotycznych wakacji na Dominikanie wrzucili na luz i zrobili wyjątek. Pokazali całą swoją rodzinkę! Z publikacji wynika, że nastoletni syn Katarzyny – Adam bardzo jest podobny do jej męża Marcina Hakiela. Panowie noszą nawet podobne fryzury. Natomiast młodsza pociecha siedmioletnia Helenka to wykapana mama z kręconymi włosami i słodkim uśmiechem. Co piszą internauci? Przystojniak rośnie 😍 Jak tata 😊 Cudowna rodzinka, a młodsza córka podobna jednak do taty! Miłego wypoczynku 😍😍 Jak Katarzyna Cichopek wychowuje dzieci? Nie wszyscy pamiętają, ale Katarzyna Cichopek z wykształcenia jest psychologiem, choć nigdy nie praktykowała w zawodzie. Co mówi o wychowywaniu swoich dzieci? Chcemy być przede wszystkim rodzicami wspierającymi, którzy zapewniają miłość, bezpieczeństwo. Pragniemy umacniać pasje naszych dzieci. Dużo z nimi rozmawiamy i jesteśmy żywo zainteresowani ich życiem - powiedziała w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia". Marcin Hakiel jest podobnego zdania, potwierdza, że oboje nie są typem rodziców, którzy siadają z dziećmi i "wygłaszają kazanie". Nie chcemy, aby nasza relacja z nimi ograniczała się do tego, że wracamy z pracy, wygłaszamy kazanie, że trzeba tak i tak. Zwłaszcza z naszym 10-letnim synem nauka sprawdza się najlepiej podczas różnych aktywności. Wychodzimy pokopać piłkę i właśnie wtedy w naturalny sposób opowiadam mu o ważnych życiowych sprawach, odpowiadam na jego pytania - opowiadał Marcin Hakiel. Zobacz także: Kasia Cichopek w ogniu...