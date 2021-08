Katarzyna Cichopek to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych, ale również lubianych gwiazd rodzimego show-biznesu. Na samym Instagramie obserwuje ją niemal pół miliona internautów, a każde nowe zdjęcie aktorki natychmiast wywołuje lawinę ciepłych komentarzy. Choć dziś spełnia się w wielu projektach, niebywałą sławę - niezaprzeczalnie - przyniósł jej jeden z najpopularniejszych polskich seriali, "M jak miłość", gdzie od 2000 roku Katarzyna Cichopek wciela się w rolę żony Piotra - Kingi Zduńskiej. Co ciekawe, aktorka i prowadząca "Pytania na śniadanie" właśnie opublikowała w swoich mediach zaskakujące nagranie! W jej życiu szykują się zmiany?

Katarzyna Cichopek pokazała nagranie. Odejdzie z "M jak miłość"?!

Codzienne życie Katarzyny Cichopek - za pomocą mediów społecznościowych - śledzi setki tysięcy internautów. Gwiazda może poszczycić się ogromną popularnością, a to, co dzieje się u niej prywatnie, rozgrzewa jej fanów do czerwoności. Fani i fanki namiętnie komentują zdjęcia aktorki, które ta publikuje na swoim profilu na Instagramie, choć nie są one tylko miłe - choć Katarzyna Cichopek nie może opędzić się od komplementów, niektórzy zarzucają jej, że wciąga brzuch do zdjęć, lub doszukują się w występach gwiazdy wpadek. Jednak poza prywatym życiem, aktorka równie chętnie dzieli się nagraniami ze studia "Pytania na śniadanie", czy nagrań do popularnego serialu. Ostatnio Katarzyna Cichopek pokazała nowe zdjęcia planu "M jak miłość", dzięki którym fani mogli zobaczyć metamorfozę serialowych bliźniaczek. Czyżby jednak przyszłość aktorki w hicie TVP, w którym widzowie oglądają ją już od ponad 20 lat, właśnie stanęła pod znakiem zapytania?

Katarzyna Cichopek nie raz mówiła o tym, że praca na planie serialu wymaga od niej pewnych zobowiązań - a jednym z nich jest wizerunek aktorki, a w szczególności fryzura, której gwiazda "M jak miłość" nie może zmieniać, a właśnie postanowiła zmienić...

Od 20 lat jestem związana kontraktem z serialem „M jak miłość” gdzie muszę być konsekwentna w kreowaniu swojej postaci i nie mogę radykalnie zmieniać swojego wizerunku... - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl Kasia.

Nowa fryzura Kasi Cichopek

Jak się okazuje, Katarzyna Cichopek właśnie wyszła z salonu fryzjerskiego i jak możemy zobaczyć dzięki jej relacjom na Instagramie, aktorka postanowiła odświeżyć swoją fryzurę i postawić na proste cięcie - aktorka skróciła włosy i zrezygnowała z mocno rozjaśnionych końcówek, tym razem stawiając na bardziej stonowane pasma. Czyżby tym samym miała pożegnać się z rolą Kingi?

Cóż, Katarzyna Cichopek nie kryje swojego zadowolenia z metamorfozy, a na InstaStory, które nagrała tuż po zejściu z fryzjerskiego fotela uśmiecha się od ucha do ucha. Wygląda na to, że fani gwiazdy "M jak miłość", jak i samego serialu, również mogą odetchnąć z ulgą! Okazuje się, że tak drobne zmiany nie kolidują z kontraktem:

Jak się podcina końcówki dla pielęgnacji i dobrego wyglądu, to widz tego nie zauważy. Natomiast jakbym nagle z długich włosów zrobiła krótkiego boba, to nie mogę - tłumaczyła Katarzyna Cichopek.

Co sądzicie o nowej fryzurze Katarzyny Cichopek? Musimy przyznać, że choć aktorka zdecydowała się jedynie na podcięcie włosów i odświeżenie kolory, wygląda zupełnie inaczej!