Katarzyna Cichopek pochwaliła się w mediach społecznościowych kolejnym zdjęciem w kostiumie kąpielowym i zaprezentowała efekty treningów. Teraz gwiazda "M jak miłość" może pochwalić się doskonałą figurą, a Internautki komplementują, że prezentuje się pięknie i pokazuje zdrowe podejście do swojego ciała. Pojawiło się też kilka krytycznych zarzutów! Tym razem to strój kąpielowy wywołał burzę. Jest zbyt odważny? Katarzyna Cichopek pozuje odważnie w białym bikini Katarzyna Cichopek przerwę świąteczną postanowiła spędzić razem z rodziną na słonecznej Dominikanie . Już ten fakt wywołał sporo krytycznych uwag, ale aktorka odpowiedziała Internautom, że granice nie są zamknięte i można wyjechać na krótki urlop. Gwiazda " M jak miłość " nie zraziła się komentarzami i na Instagramie umieściła relację z wakacji, a ostatnio pochwaliła się odważnym zdjęciem w białym kostiumie kąpielowym, który idealnie podkreślił jej kobiece kształty. Trzeba przyznać, że Katarzyna Cichopek ta szczupła jeszcze nie była, a efekty jej pracy nad sylwetką są naprawdę widoczne. Niestety nie wszystkim spodobała się nowe zdjęcie aktorki i pojawiły się zarzuty, że źle dobrała strój! P. Kasiu, proszę się nie gniewać ale ten strój do Pani w ogóle nie pasuje. Fanki komplementują Katarzynę Cichopek i piszą wprost, że są zaskoczone ilością krytycznych komentarzy, jakie pojawiają się pod jej zdjęciami, szczególnie tymi w kostiumach kąpielowych: to prawda. Bardzo apetyczny widok Czytam komentarze i jakas masakra a to strojnie takia to nogi nie takie Pięknie ❤️A ile jadu na Ig każdy ma prawo wyglądać i ubierać się jak chce Piękna naturalna kobieta🔥🔥. Kasiu ślicznie wyglądasz👏👏👏 Sami spójrzcie! Aktorka wygląda...