"Pytanie na śniadanie": Kasia Cichopek zaliczyła wpadkę?! Internauci nie wierzą w to, co widzą

Kasia Cichopek , prowadząca "Pytanie na śniadanie" i gwiazda serialu "M jak miłość", postawiła na kolor! Cichopek nie lubi nudy, a jej ostatnia stylizacja, w której przyłapali ją paparazzi, kiedy wychodziła ze studia śniadaniówki TVP 2, to na to idealny dowód. Cichopek postanowiła zaszaleć i w piękny marcowy wtorek zestawiła najbardziej kolorowe ubrania, jakie tylko miała w szafie. Bazą okazała się cienka puchowa kurtka przejściowa w motyw egzotycznych roślin. Kasia dobrała do niej jasnoróżową bluzę wprawiającą wszystkich w wakacyjny nastrój oraz proste białe spodnie ze złotymi guzikami na dole. Co z dodatkami? Aktorka postawiła na dwa elementy - miętową torebkę marki Pinko na złotym łańcuszku oraz na białe sneakersy z dżetami. Ten look jest naprawdę mocno wiosenny! Modna torebka na wiosnę 2021 w stylu Kasi Cichopek Torebki marki Pinko to jedna z obowiązkowych pozycji w szafie polskich gwiazd. Nie tylko Kasia Cichopek jest ich jedną fanką. Wśród nich znajduje się również Małgorzata Rozenek-Majdan czy Katarzyna Zielińska , ale to oczywiście Cichopek ma modeli torebek marki Pinko w swojej szafie najwięcej. Charakterystyczne logo z dwoma ptaszkami skradło jej serce na dobre! Zobacz także: Katarzyna Cichopek w najmodniejszych botkach na wiosnę 2021! Ten model optycznie wyszczupla i wydłuża nogi Tak w całości prezentuje się wiosenny look Kasi Cichopek. Ubrałybyście się tak na przykład na spacer? Miętowa torebka Pinko na złotym łańcuszku to idealna propozycja na wiosnę. Jej cena to 1099 złotych. Dodajmy, że to nie pierwszy model torebki tej marki w szafie Kasi Cichopek - gwiazda "M jak miłość" ma jeszcze taką w kolorze ciemnej zieleni czy w kolorze pudrowego różu. Kasia Cichopek do całości dobrała białe sneakersy ze złotymi...