"Dzień Dobry TVN" czy "Pytanie na Śniadanie"? Które show miało lepsze wyniki oglądalności w 2019 roku? Wiemy! "DDTVN" i "PnŚ" od lat mocno ze sobą konkurują. W minionym roku w programach pojawili się nowi prowadzący, a nawet zmieniły się godziny emisji. Władze TVN zdecydowały, że od 31 sierpnia "DDTVN" będzie rozpoczynać się o 7:30 -wcześniej program startował o godzinie 8:00. Prezes TVP szybko zareagował na ruch konkurencji i ogłosił, że "PnŚ" będzie rozpoczynać się o godzinie 7:15! Nikt nie wyprzedzi Telewizji Polskiej. Jeżeli TVN zrobi „Dzień dobry TVN” o 6.00, to my zrobimy „Pytanie na śniadanie” o 5.45. Dlatego nie ma sensu ścigania się na siłę z TVP - portal wirtualnemedia.pl cytował Jacka Kurskiego, prezesa TVP. Teraz pojawia się pytanie, jakie były wyniki oglądalności "PnŚ" i "DDTVN" w 2019 roku. Które show wygrało walkę o widza? Który program przyciągał więcej widzów? Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl w 2019 roku w grupie 4+ więcej widzów przyciągało "Pytanie na Śniadanie"! Okazuje się, że program oglądało średnio 492 tys. osób. Na drugim miejscu znalazło się "Dzień Dobry TVN". Show w 2019 roku przyciągało średnio 449 tys. widzów. Co ciekawe, w 2018 roku- to "DDTVN" był na pierwszym miejscu, a "PnŚ" zajmował pozycję wicelidera. Sytuacja wygląda nieco inaczej w grupach komercyjnych, czyli 16-49 i 16-59. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl w tych grupach walkę o widza wygrało "Dzień Dobry TVN" i to właśnie program TVN był na pozycji lidera, a poranne show TVP zajmowało drugą pozycję. Portal poinformował również, która stacja telewizyjna była...