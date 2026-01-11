Pod koniec 2025 roku Katarzyna Cerekwicka wystąpiła na koncercie „Magic Christmas” w Gdyni. Jej obecność na scenie, ubrana w luźną kreację, wywołała lawinę komentarzy i domysłów. Widzowie zauważyli u wokalistki coś, co nazwali „ciążowym brzuszkiem”. Spekulacje pojawiły się niemal natychmiast, a w sieci zaczęto zadawać pytania o możliwą ciążę artystki.

Wymowne nagranie na Instagramie: czy to potwierdzenie domysłów?

11 stycznia 2026 roku na Instagramie Katarzyny Cerekwickiej pojawiło się nagranie, które wielu odebrało jako sugestywne potwierdzenie spekulacji. Na opublikowanym wideo widać ciężarną kobietę ciągnącą za sobą sznurek. Początkowo pojawia się podpis: „W tym roku kupuję nowy samochód”. Jednak zamiast auta, na końcu sznurka znajduje się dziecięcy wózek. Czy Katarzyna Cerekwicka w ten sposób nie ogłasza, że spodziewa się dziecka? Choć artystka nie odniosła się bezpośrednio do spekulacji, wymowność nagrania pozostawia niewiele miejsca na interpretację. Nagranie zamieszczone zostało w formie Instastory, co dodatkowo rozbudziło emocje - tym bardziej że piosenkarka od zawsze znana była z dużej dyskrecji w sprawach osobistych.

Dotychczas Katarzyna Cerekwicka unikała publicznego dzielenia się informacjami na temat życia osobistego. W przeszłości media donosiły o jej związku z Robertem z Holandii, który swego czasu przeprowadził się do Polski dla artystki. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Od tamtej pory Cerekwicka strzeże swojej prywatności jeszcze bardziej. Nie publikuje osobistych zdjęć, nie zdradza szczegółów swojego życia uczuciowego, nie komentuje plotek. Tym bardziej wymowny post z 11 stycznia 2026 roku szokuje i zadziwia fanów, którzy nie są przyzwyczajeni do takich gestów z jej strony.

Wcześniej wokalistka przyznała, że pandemia była dla niej trudnym okresem, także zawodowo. Jednak w ostatnim czasie jej kariera wróciła na właściwe tory - regularnie koncertuje i pojawia się na wydarzeniach muzycznych, zyskując ponownie zainteresowanie publiczności.

Kim jest Robert z Holandii, były partner piosenkarki?

Związek Katarzyny Cerekwickiej z Robertem z Holandii przez pewien czas był głośnym tematem w mediach. Mężczyzna zdecydował się przeprowadzić do Polski, by być bliżej ukochanej. Ich relacja jednak nie przetrwała medialnej presji i zainteresowania otoczenia. Po rozstaniu Cerekwicka nie komentowała publicznie rozwoju wydarzeń. Ostatnie informacje dotyczące jej życia osobistego były szczątkowe, co dodatkowo podsyca ciekawość fanów w związku z najnowszymi doniesieniami.

Czy nowy etap w życiu Katarzyny Cerekwickiej rzeczywiście właśnie się zaczyna? Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, jednak zarówno występ w Gdyni, jak i wymowne nagranie na Instagramie, skutecznie rozbudzają emocje.

