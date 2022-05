Dzień Matki 2022: Oliwia Bieniuk pokazała niepublikowane zdjęcie z Anną Przybylską: "Zawsze pamiętam"

Dzień Matki jest zawsze hucznie obchodzony nie tylko przez gwiazdy, które chwalą się zdjęciami ze swoimi ukochanymi mamami. Dla wielu znanych jest to także okazja do podzielenia się z fanami pomysłami na prezenty czy niespodzianki dla świętujących ten wyjątkowy dzień. Oliwia Bieniuk niestety nie może świętować już tego dnia z ukochaną mamą, jednak pielęgnuje pamięć o niej - nie tylko w Dzień Matki ale również każdego dnia. Z okazji pięknego święta pokazała wyjątkowe zdjęcie z Anną Przybylską.

Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcie z Anną Przybylską z okazji Dnia Matki

Anna Przybylska zmarła, gdy Oliwia Bieniuk miała 12 lat. Dziś już 19-letnia córka aktorki, zawsze wraca pamięcią do swojej mamy przy okazji ważnych uroczystości rodzinnych, urodzin czy innych wydarzeń. W Dzień Mamy Oliwia Bieniuk także nie zapomina o pięknym geście w stronę Anny Przybylskiej. Chociaż nie może już świętować tego dnia, tak jakby sobie wymarzyła, wspomina ukochaną mamę wyjątkowymi zdjęciami, które uchwyciły wzruszające wspomnienia. Tym razem młoda gwiazda na swoim InstaStory podzieliła się z fanami zdjęciem ze wspólnego wyjazdu z Anną Przybylską na narty.

- Zawsze pamiętam - napisała pod zdjęciem.

oliwia.bieniuk/Instagram

Oliwia Bieniuk wzruszyła fanów tym wspomnieniem. Co ciekawe młoda gwiazda często gdy wspomina mamę, wraca pamięcią właśnie do ich wspólnych wyjazdów. Niedługo będziemy mogli dowiedzieć się jak wyglądało dzieciństwo nastolatki, bo zdjęcia do filmu dokumentalnego o jej mamie właśnie się zakończyły. Młoda gwiazda nie ukrywała swojego poruszenia i choć wciąż nie jest jej łatwo wspominać o tym trudnym momencie, gdy z jej życia na zawsze zniknęła ukochana mama, decyduje się na to, by pamięć o Annie Przybylskiej była zawsze żywa. Ostatnio Oliwia Bieniuk zdradziła jak wyglądało jej dzieciństwo z mamą i dorastanie bez niej. Nastolatka przyznała, że te trudne doświadczenia i "przeżywanie żałoby na oczach całej Polski" sprawiły, że jest niezwykle silną osobą.

East News, LUKASZ OSTALSKI/REPORTER

Oliwia Bieniuk szybko postanowiła pójść w ślady sławnej mamy. Początkiem kariery dla córki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka był udział w "Tańcu z Gwiazdami". Nastolatka zdecydowała się na rok przerwy po maturze, by oddać się udziałowi w programie i rozpocząć przygotowania do egzaminów do szkoły teatralnej. 19-latka oprócz wszelkich pozytywnych stron swojej sławy zdążyła już przeżyć także te bardziej negatywne. W mediach pojawiają się już pierwsze zdjęcia paparazzi, które porządnie zezłościły młodą gwiazdę. Oliwia Bieniuk ostro skomentowała zdjęcia paparazzi z romantycznego spotkania i zapewniła, że będzie ostrożniejsza, co do zaufania innym ludziom... Córka Anny Przybylskiej podobnie jak kiedyś jej mama, zaczyna już odczuwać dwie strony popularności!