Parterka Jarosława Bieniuka o życiu w cieniu Anny Przybylskiej: "Miałam okazję ją poznać wiele lat temu"

Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej nie miał dotąd chyba szczęścia w miłości. Głośnym echem odbił się w mediach zawiązek piłkarza z Martyną Gliwińską , z którą ma syna Kazika. Para po narodzinach chłopca nie zdecydowała się wrócić do siebie, a wymiana zdań między nimi przez pewien czas odbywała się za pośrednictwem mediów. Teraz jeden z tygodników informuje, że Jarosław Bieniuk znów jest zakochany, a jego wybranką jest piękna modelka. Jarosław Bieniuk znalazł nową miłość? Według doniesień tygodnika "Na żywo" Jarosław Bieniuk spotyka się ze znaną modelką. Zuzanna Pactwa ma na swoim koncie międzynarodową karierę i bierze udział w sesjach i kampaniach reklamowych na całym świecie. W ostatnim czasie często przebywa w Gdyni, gdzie mieszka były piłkarz. Jak informuje tygodnik, dzieci Jarosława Bieniuka poznały już nową partnerkę taty i mają z nią dobry kontakt. Tymczasem na profilu modelki można zobaczyć mnóstwo gorących zdjęć! Sami zobaczcie... Zobacz także: 14-letni Szymon Bieniuk bawi się z rodziną na wakacjach Natalii Siwiec. Coraz bardziej przypomina mamę Annę Przybylską! Wyświetl ten post na Instagramie. Our last pop up this summer was LIT 🔥🔥 @directioninsanity @jungledreamshop @praia_beachwear @lycheeswimwear @risebyzuzannala ❤️ #Marbella Post udostępniony przez Zuzanna ✨ (@zuzannala) Sie 10, 2020 o 4:11 PDT Modelka bierze udział w wielu kampaniach reklamowych i sesjach zdjęciowych. Wyświetl ten...