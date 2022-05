Oliwia Bieniuk o dorastaniu bez Anny Przybylskiej: "Dzieciństwo, które miałam z mamą..."

Jarosław Bieniuk w najnowszym wywiadzie opowiedział o bardzo trudnych chwilach po śmierci Anny Przybylskiej. Uwielbiana przez widzów aktorka zmarła siedem lat temu. Gwiazda osierociła trójkę dzieci: córkę Oliwię i dwóch synów Szymona i Jana- najmłodszy syn aktorki i sportowca miał zaledwie trzy latka, kiedy odeszła jego ukochana mama. Teraz Jarosław Bieniuk chyba po raz pierwszy zdradził, co wydarzyło się podczas pierwszego Dnia Matki po śmierci Anny Przybylskiej. Wyznanie Jarosława Bieniuka porusza do łez. Jarosław Bieniuk o trudnych chwilach po śmierci Anny Przybylskiej Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła całą Polską. Piękna i utalentowana aktorka miała zaledwie 35 lat, kiedy przegrała walkę z rakiem trzustki. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Od tamtej chwili minęło już ponad siedem lat. Dziś Jarosław Bieniuk razem z córką Oliwią zgodzili się na wspólny wywiad w którym m.in. opowiedzieli o swoim dramacie po śmierci ukochanej żony i mamy. Były piłkarz w rozmowie z magazynem "Viva!" wspomina pierwszy Dzień Matki po odejściu Anny Przybylskiej. Jarosław Bieniuk zdradził, że był to jeden z najgorszych dni w życiu... - Popełniłem błąd i zamiast zatrzymać wtedy Jasia w domu, to pozwoliłem mu być w przedszkolu. Tam śpiewał piosenkę dla mam z innymi dziećmi, a ja widziałem, jak po policzkach lecą mu łzy, choć nie potrafił chyba nazwać tych emocji, miał trzy lata. A dla mnie to był jeden z najgorszych dni w życiu.Czułem się, jakby ktoś moje serce kroił na kawałki. Niepotrzebnie posłałem go do przedszkola- Jarosław Bieniuk wyznał w wywiadzie dla Vivy! Zobacz także: Poruszające wyznanie mamy Anny Przybylskiej: "Byłam gotowa wejść na balkon i skoczyć" Jarosław Bieniuk zdradził również, że przez kilka miesięcy po śmierci...