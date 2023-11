W sobotnim odcinku "Dzień Dobry TVN" pojawili się Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz. Najpopularniejsi polscy pisarze jakiś czas temu ogłosili, że są parą!

:) Dziękujemy za każde dobre słowo pod wspólnymi zdjęciami, każdy komentarz po wspólnych spotkaniach i inne miłe akcenty (tudzież za shipowanie, a jakże!). Starczy rzec, że wiedzieliście jeszcze przed nami i dostrzegaliście więcej niż my.

;) Aby formalnościom stała się zadość, jeszcze to obiecane dementi: książki żadnej razem nie piszemy. Kasia dzielnie walczy ze swoją (jest na co czekać, gwarantuję!), ja zwyczajowo się obijam i prokrastynuję.

Jednak dopiero teraz postanowili opowiedzieć o swoim związku. Wywiad z pisarzami przeprowadzili Kinga Rusin i Piotr Kraśko. Za co zostali skrytykowani przez widzów?

Znają i przyjaźnią się od lat. Ich fani już dawno temu zauważyli, że byliby idealną parą. Ich życzenie się spełniło. Autorzy bestsellerowych kryminałów już nie ukrywają swojej miłości

Zaczęło się od tego, że my faktycznie byliśmy lekko nieświadomi tego, co się dzieje między nami. Natomiast czytelnicy widzieli to od dwóch, trzech lat. Jak tyko pojawiały się jakieś wspólne zdjęcia lub jak występowaliśmy gdzieś razem to zagrzewali nas do boju. Komentarze były w stylu: „Iskrzy ewidentnie”, „Dalej, dalej”. - mówił Mróz

Ja byłam oburzona na początku i oczywiście zaprzeczaliśmy wszystkiemu - śmiała się Bonda.