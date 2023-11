30 marca na antenie TVN zobaczymy nowy serial na podstawie prozy Remigiusza Mroza. "Chyłka. Zaginięcie" opowiada o losach przebojowej i bezkompromisowej pani adwokat, dla której nie ma spraw nie do wygrania. W tej roli zobaczymy piękną Magdalenę Cielecką. Jej aplikant, Kordian Oryński, nie będzie miał łatwo. Joanna Chyłka, aby wygrać, stosuje bowiem dość niekonwencjonalne sposoby. W rolę Kordiana "Zordona" Oryńskiego wcielił się Filip Pławiak. Kim jest ten młody aktor?

Kim jest Filip Pławiak z serialu "Chyłka. Zaginięcie"?

Filip Pławiak to absolwent Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Choć ma zaledwie 30 lat, osiągnął już naprawdę sporo. Mogliśmy go podziwiać w takich hitach kinowych, jak choćby "Pokłosie", "Kamienie na szaniec", "Wołyń" czy też "Listy do M. 3", gdzie zagrał jedną z głównych ról. Jednak największą popularność przyniosła mu rola w serialu Canal+ pt. "Nielegalni". Filip Pławiak wcielił się tam w postać szpiega, Aleksandra Grygoruka, działającego pod pseudonimem "Travis". Prywatnie aktor spotyka się z piękną koleżanką po fachu, Michaliną Łabacz.

Jak już wspomnieliśmy, serial "Chyłka. Zaginięcie" będzie miał swoją premierę już 30 marca (sobota) o godzinie 20. Joanna Chyłka i Kordian Oryński będą się starali rozwiązać zagadkę zaginięcia 3-letniej Nikoli Szlezyngier. Czy im się to uda? Przekonamy się już niedługo!

Filip Pławiak i Magdalena Cielecka spotkali się na planie serialu "Chyłka. Zaginięcie"

Będziecie oglądać nowy serial TVN?

