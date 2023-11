„Chyłka – Zaginięcie” to jedna z najbardziej oczekiwanych premier,. Serial kryminalny swoją premierę miał w player.pl, gdzie cieszył się dużą oglądalnością, a teraz wszyscy fani powieści Remigiusza Mroza będą mogli zobaczyć serial również w telewizji - na antenie TVN.

Okazuje się jednak, że wersja, którą zobaczymy w TVN będzie nieco inna od tej dostępnej w Internecie. Jakich scen zabraknie w telewizyjnej wersji?

Ugrzeczniona telewizyjna wersja "Chyłki"!

„Chyłka – Zaginięcie” to serial, z Magdaleną Cielecką w roli głównej, nakręcony na podstawie jednej z powieści Remigiusza Mroza. Premiera serialu w TVN została zaplanowana na wiosenną ramówkę i już raz termin był przełożony. Ostatecznie ustalono datę 30 marca o godz. 20.00.

Wszyscy, którzy oglądali przynajmniej jeden odcinek serialu wiedzą, że ilość wulgaryzmów z pewnością nie pasuje do tak wczesnej godziny emisji. Oznacza to, że serial będzie musiał być nieco „ugrzeczniony”. Z pewnością w telewizyjnej wersji nie usłyszymy takiej ilości wulgaryzmów z ust tytułowej Chyłki, jak ma to miejsce w internetowej wersji. Fabuła serialu pozostanie ta sama, jednak na potrzeby telewizji będzie łagodniej.

Obecną wersję nadal można oglądać w player.pl

Magdalena Cielecka gra w serialu główną rolę.

