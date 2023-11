Kasia Tusk jest w ciąży i spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Blogerka przez długi czas ukrywała swój stan i dopiero w dniu swoich 32. urodzin przyznała, że razem ze swoim wieloletnim partnerem (od 5 lat mężem!) spodziewają się pierwszego dziecka.

Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie - napisała wtedy Kasia Tusk na swoim Instagramie publikując przy okazji urocze zdjęcie z mężem.