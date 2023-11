1 z 4

Kasia Tusk i jej mąż Staszek Cudny są już rodzicami? Wszystko na to wskazuje! Dopiero co informowaliśmy, że fanki zwróciły uwagę na brak ciążowego brzuszka na najnowszych zdjęciach blogerki, co może świadczyć tylko o jednym - jej córeczka jest już na świecie. Teraz dodatkowo pojawiły się nowe informacje, dotyczące porodu Kasi Tusk. Już wiadomo, gdzie i kiedy jej dziecko przyszło na świat! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

