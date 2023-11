Reklama

O swojej ciąży Kasia Tusk na blogu nie mówiła prawie wcale. Czasem zaprezentowała ciążową stylizację, a ostatnio pokazała zdjęcie wyprawki i zdradziła tym samym płeć dziecka. Media nie spodziewały się oficjalnego potwierdzenia, że gwiazda urodziła, bo blogerka bardzo chroni swoje życie prywatne, ale ujawniło to jej fanki. Okazuje się, że czytelniczki bloga makelifeeasier.pl na podstawie ostatniego wpisu umieszczonego na blogu twierdzą, że Kasia Tusk już urodziła córeczkę. W komentarzach pojawiły się gratulacje!

Czy Kasia Tusk została już mamą?

Kasia Tusk opublikowała swoje zdjęcie, na którym nie ma już śladu po ciążowym brzuszku i napisała:

Ostatnie kilka dni spędziłam w domu, więc uznałam, że to dobra okazja, aby tym razem pokazać typowo domowy strój. Tym bardziej, że jesteśmy dziś świadkami prawdziwej mody na „homewear”. Ja najbardziej lubię łączyć ubrania w podobnej palecie barw, najlepiej z miękkich naturalnych dzianin - napisała na blogu.

Może to oznaczać, że blogerka urodziła już córeczkę, jak twierdzą jej wierne fanki i wróciła do domu ze szpitala. To oczywiste, że pierwsze dni z noworodkiem młoda mama spędza w domu, jak napisała Tusk pod zdjęciem i ten fakt wykorzystała do zaprezentowania domowego stroju. Wygodny i komfortowy zestaw z pewnością świetnie sprawdza się przy małym dziecku.

Jaka była reakcja internautek na zdjęcie Kasi Tusk bez ciążowego brzuszka?

Fanki Kasi Tusk piszą na Instagramie i Twitterze posty z gratulacjami. Niektóre płyną nawet w stronę Donalda Tuska. Internauci gratulują politykowi, że został dziadkiem.

Fajny strój na dzień w domu. Rozumiem że maleństwo też już w domu? Kasiu z całego serca gratuluję! Kasiu, wyglądasz cudownie! Bardzo się cieszę z Twojego szczęścia… Gratuluję i życzę powodzenia w nowej roli Ooo nie ma już brzuszka! Gratulacje

Na razie blogerka nie potwierdziła tych informacji, w końcu nie od dziś wiadomo, jak bardzo chroni swoje życie prywatne! O jej ślubie wszyscy oficjalnie dowiedzieli się dopiero w tym roku, kiedy przekazała swoją suknię ślubną na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

