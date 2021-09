Kasia Tusk pokazała twarz córeczki! A wózek jej młodszej pociechy to prawdziwe cacko

Kasia Tusk została mamą na początku 2019 roku. Blogerka od początku zdecydowała, że będzie chroniła prywatność córki i do tej pory nie publikowała zdjęć z widoczną twarzą dziecka. Co prawda dziewczynka od czasu do czasu pojawia się na Instagramie swojej mamy, ale były to zdjęcia, na których dziecko było widoczne jedynie tyłem. Teraz to się zmieniło! Kasia Tusk opublikowała na Instagramie zdjęcie z córką w zimowych stylizacjach i na uroczej fotografii po raz pierwszy widoczna jest twarz dziecka! Córka blogerki to śliczna niebieskooka blondynka. Teraz wiadomo po kim odziedziczyła urodę. Kasia Tusk po raz pierwszy pokazała twarz córki! Kasia Tusk to jedna z najpopularniejszych blogerek. Jej styl wyróżnia się minimalizmem i uwielbia tzw. francuski szyk. Blogerka przede wszystkim ceni klasykę i w jej szafie nie zobaczymy ubrań w ostrych barwach, podobnie wygląda garderoba jej córeczki. Kasia Tusk właśnie opublikowała urocze zdjęcie z dzieckiem w zimowych stylizacjach i po raz pierwszy pokazała twarz córki. To dziewczynka w uroczej czapce z uszami od polskiej marki Bambolina skradła całe zdjęcie. Internautki są zachwycone fotografią i nie mają wątpliwości, że dziewczynka jest podobna do mamy, a niektórzy doszukują się też podobieństwa do znanego dziadka, Donalda Tuska. Ale podobna do mamy!!! ❤ Oczy ma chyba po dziadku? ❤️ Jakie piekne niebieskie oczka 😍 Córeczka skradła zdjęcie ❤️😍 Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie Kasi Tusk z córeczką! To dziewczynka została gwiazdą tej fotografii... Zobacz także: Kasia Tusk lansuje kontrowersyjny trend na jesień 2020. To zdjęcie podzieliło jej fanów Wyświetl ten post na...