Pod koniec stycznia tego roku Kasia Tusk i jej mąż Stanisław Cudny po raz pierwszy zostali rodzicami - para powitała na świecie córeczkę. Blogerka od początku starała się utrzymywać ciążę w tajemnicy i dopiero, gdy brzuszka nie dało się już ukryć, coraz śmielej pisała o swoim stanie i pokazywała się w sukienkach, podkreślających jej kształty. Teraz natomiast po porodzie Kasia Tusk nie pokazała twarzy córeczki do tej pory i wciąż nie zdradziła jej imienia. Pochwaliła się za to kolejnym wózkiem!

Reklama

Nowy wózek Kasi Tusk

Córeczka Kasi Tusk ma już około 4 miesiące, więc to najwyraźniej dobry czas na zmianę "bryki"! Wcześniej Kasia Tusk woziła córeczkę w czarnej gondoli za 5 tysięcy złotych. Teraz blogerka wybrała oryginalny model wózka, który w jednej chwili z wygodnej gondoli zamienia się w spacerówkę. Czy przez to jest droższy? Okazuje się, że nie! Za taki wózek trzeba zapłacić bowiem 2833 złote.

Co ciekawe, wózek jest podobno superlekki, a po złożeniu ma wymiary bagażu podręcznego! To z pewnością dobre rozwiązanie dla młodej mamy, która dużo podróżuje. Podoba się wam nowy wózek Kasi Tusk? A może poprzedni model bardziej przypadł wam do gustu?

Tak wygląda nowy wózek Kasi Tusk

Instagram

Kasia Tusk za poprzedni wózek zapłaciła 5 tys. złotych

Instagram