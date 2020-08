Choć do planowanej premiery jeszcze pół roku, film "Dziewczyny z Dubaju" już wywołuje wiele emocji. Nie tylko przez skandalizujący temat, który podejmuje - scenariusz filmu zainspirowała książka Piotra Krysiaka o tym samym tytule, opowiadająca o młodych Polkach, które zarabiały świadczeniem usług seksualnych możnym tego świata. Wiele emocji budzi też obsada, zarówno męska, jak i żeńska. Właśnie dołączyła do niej wielka gwiazda programu "Top Model". Zobaczcie, co napisała o możliwości zagrania w filmie.

Kasia Szklarczyk wystąpi w "Dziewczynach z Dubaju"

Ostatnio Doda, czyli producentka filmu, pokazała gorące fotki z planu, na których mogliśmy zobaczyć Olgę Kalicką, Kasię Sawczuk czy Paulinę Gałązkę. Wcześniej zaprezentowała całe grono włoskich i polskich przystojniaków - aktorów, którzy zagrają w "Dziewczynach z Dubaju". Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnej gwieździe, którą zobaczymy w tej produkcji. Swój aktorski debiut na wielkim ekranie zaliczy Kasia Szklarczyk, piękna zwyciężczyni siódmej edycji "Top Model".

Marzenia są po to, aby je spełniać! A ja od dziecka marzyłam, żeby wystąpić na wielkim ekranie 🎬😃. Dziękuję za tą możliwość kochanym producentom @dodaqueen & Emil Stępień i reżyser @mariasadowska oraz całej ekipie filmowej 🙌🏼. To była czysta przyjemność pracować z Wami! ❤️ To również ogromne wyróżnienie grać z ikoną polskiej kinematografii- Panią Katarzyną Figurą oraz z niesamowicie uzdolnioną i cudowną @paulina.galazka 💕- napisała Kasia.

Jak zapowiada, to nie koniec przygody z aktorstwem!

Jestem zafascynowana aktorstwem i mam nadzieję, że to dopiero początek mojej przygodny z filmem! 🎥

Premiera już w styczniu. Będzie ogień! - napisała na Instagramie.

Pokazała też zdjęcia z planu:

Kasia jest kolejną pięknością, którą zobaczymy w "Dziewczynach z Dubaju". Czekacie na ten film?