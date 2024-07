Pracowita Kasia Struss wciąż nie zwalnia tempa. Ostatnio pojawiła się w sesji dla wrześniowego numeru Vogue Germany, której autorem został słynny duet: Claudia Knoepfel i Stefan Indlekofer. Zdjęcia oddają typowo jesienny klimat za sprawą ciepłych barw i przytulnych ubrań.

Modelka ma na sobie ekskluzywne nakrycia wierzchnie od znanych projektantów. Wśród propozycji znalazły się klasyczne długie płaszcze w stonowanych kolorach oraz krótka puchowa kurtka na co dzień. Na zdjęciach widoczne są naturalne materiały, czyli najlepszej jakości czarna skóra i mięsista wełna. Stylizacje zostały zwieńczone dodatkami w postaci torebki w modną zebrę oraz białe buty na grubym obcasie (to będzie hit nadchodzącego sezonu!). Kasia w ciemnym makijażu oczu i czarnych, krótkich włosach wygląda tajemniczo, a zarazem bardzo kobieco. My jesteśmy zdecydowanie na tak!

Tak Kasia Struss prezentuje się w najnowszej sesji dla Vougue Germany: