Kasia Sokołowska ogłosiła radosną nowinę. Gwiazdy pospieszyły z gratulacjami
Kasia Sokołowska, dobrze znana z programu TVN "Top Model" reżyserka pokazów mody, tuż o poranku 15 kwietnia przekazała radosną nowinę i ogłosiła nowy etap w jej życiu. Nie musiała długo czekać na pełne uznania gratulacje płynące od najbardziej znanych osób z polskiego show-biznesu.
Katarzyna Sokołowska od lat związana jest z branżą mody, choć to dopiero pełnienie roli jurorki w programie "Top Model" dało jej niezwykle dużą popularność wśród Polaków i status gwiazdy. Po 12-stu sezonach popularnego programu Sokołowska wzbudza zainteresowanie już nie tylko swoją rolą w telewizji, lecz także prywatnym życiem oraz kolejnym zawodowymi wyzwaniami. 14 kwietnia postanowiła przekazać fanom nowinę, nie kryjąc, że to dla niej "bardzo ważny dzień".
Katarzyna Sokołowska ogłosiła nowy rozdział w życiu
Po latach pełnienie roli ambasadorki jednych z najbardziej cenionych i prestiżowych marek biżuteryjnych, Katarzyna Sokołowska postanowiła spełnić swoje kolejne zawodowe marzenie i podjąć się założenia internetowej platformy sprzedażowej ze specjalnie wyselekcjonowaną biżuterią. O nowym rozdziale w swojej karierze poinformowała wszystkich na Instagramie.
Kochani, bardzo się cieszę, że w końcu mogę podzielić się z Wami tą wiadomością, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo ważny dzień. Od zawsze szalenie z wzajemnością kochałam biżuterię, byłam ambasadorką znaczących marek biżuteryjnych i też z dużą uwagą obserwowałam jubilerów i projektantów biżuterii
W dalszych słowach zaznaczyła, że nie będzie prowadzić nowego projektu sama. Współwłaścicielkami platformy są przyjaciółki gwiazdy.
Dzisiaj mogę Wam już ogłosić, że jestem też współwłaścicielką Platformy Biżuteryjnej FETTE. Razem z dwiema wspaniałymi kobietami i moimi wspólniczkami, Asią i Anet, będziemy dbały o to, żebyście w jednym miejscu mogli kupić piękną i wyselekcjonowaną biżuterię
Gwiazdy gratulują Kasi Sokołowskiej
Kasia Sokołowska nie musiała czekać długo, by usłyszeć słowa wsparcia i gratulacji od jednych z największych gwiazd polskiego show-biznesu.
Kasia, gratulacje! Najpiękniejsze projekty jakie widziałam! A Ty.. jeszcze piękniejsza… brawo
O wow brawo! Piękna ta biżuteria
W komentarzach zobaczyć też można symbole wsparcia między innymi od Anny Lewandowskiej, dziennikarki Joanny Kryńskiej, Lary Gessler oraz piosenkarek Anny Karwan i Meli Koteluk. Nie zabrakło też gratulacji od Maffashion, która niedawno zaskoczyła wyznaniem o zakochaniu.
Brawo
