Katarzyna Sokołowska, ceniona reżyserka pokazów mody i jurorka programu "Top Model", przez wiele lat walczyła o spełnienie marzenia o macierzyństwie. Mimo że jej kariera zawodowa rozwijała się dynamicznie, życie prywatne okazało się pełne wyzwań. W wieku 49 lat Sokołowska przywitała na świecie swojego pierworodnego syna, Ivo Leo. Ojcem chłopca jest Artur Kozieja, przedsiębiorca, z którym jurorka związana jest od niemal dekady. W najnowszym emocjonalnym wywiadzie gwiazda TVN opowiedziała o długiej i trudnej drodze do macierzyństwa.

Katarzyna Sokołowska o trudnej drodze do macierzyństwa

Katarzyna Sokołowska została mamą na chwilę przed ukończeniem 50. roku życia. 49-letnia jurorka "Top Model" w lipcu 2022 roku przywitała na świecie pierworodnego syna. Na ten moment gwiazda TVN czekała od dawna. Odkąd ukochany synek Katarzyny Sokołowskiej pojawił się na świecie, stał się przysłowiowym "oczkiem w głowie" rodziców, a dumna mama regularnie publikuje w sieci kolejne urocze kadry ze swoją pociechą w roli głównej.

Już niebawem Ivo Leo będzie świętował 4. urodziny. Teraz w najnowszym wywiadzie Katarzyna Sokołowska w szczerym wyznaniu opowiedziała o dojrzałym macierzyństwie i drodze, jaką przeszła, by zostać mamą. W najnowszym wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu w ramach podcastu "N97" Sokołowska otwarcie wyznała o swojej wieloletniej walce o dziecko.

Nie ma co się samobiczować. Ja dopiero w tamtym momencie byłam w pełni świadoma, że właśnie teraz, z tym człowiekiem, chcę mieć dziecko. Każdy ma swój moment na to - wspomina swoją drogę do macierzyństwa.

Zdradziła też, w jakich okolicznościach dowiedziała się o ciąży z Ivo Leo.

Emocjonalne wspomnienia Katarzyny Sokołowskiej o pierwszych miesiącach ciąży

Moment, w którym Katarzyna Sokołowska dowiedziała się o ciąży, był niezwykle wyjątkowy. Jak zdradziła, miało to miejsce podczas pracy na planie programu "Top Model", tuż przed finałem zdjęć do 11. edycji.

Dowiedziałam się na planie ''Top Model'' przed finałem. Takich wyników już miałam parę za sobą, więc oczywiście radość była po prostu nieziemska - przyznała.

Pomimo radości, towarzyszyły jej obawy.

Pamiętam ten finał — byłam taka uskrzydlona. Ale doskonale wiemy, że taki wynik to nie jest jeszcze gwarancja. Potem kolejne trzy miesiące życia, badania i tak dalej. – powiedziała, podkreślając niepewność i emocje towarzyszące początkowi ciąży..

Bolesne doświadczenie poronienia i decyzja o in vitro

Wcześniej gwiazda przeszła przez trudne doświadczenie poronienia. Kasia Sokołowska przeżyła dramat zanim została mamą. Jak opowiadała, była za granicą, realizując kampanię reklamową, gdy test ciążowy wyszedł pozytywny. Czuła się bosko, jednak ciąża zakończyła się poronieniem.

Ta droga była bardzo długa. W momencie, gdy zdecydowałam się na macierzyństwo, okazało się, że nie jest to proces, który tak szybko można przejść. Stanęliśmy przed wyzwaniem, jakie dotyczy wielu par. Przeszliśmy wiele badań i zaczęliśmy starać się o dziecko. Odbyliśmy wiele wizyt u wspaniałych lekarzy, konsultacji itp. Wszelkie próby spełzały na niczym, aż do chwili, gdy naturalnie zaszłam w ciążę. Niestety nie udało się jej utrzymać i poroniłam

Dojrzałe macierzyństwo – jak wygląda życie KasiSokołowskiej po narodzinach syna

Po narodzinach syna Katarzyna Sokołowska otwarcie mówi o radości, jaką daje jej późne macierzyństwo. Sokołowska podkreśla, że każdy ma swoją drogę do rodzicielstwa.

