Obecnie wiele gwiazd chętnie angażuje się w politykę. Znani artyści biorą udział w marszach, protestach i na swoich profilach w serwisach społecznościowych zachęcają do tego innych (czytaj więcej: Ten wpis Macieja Stuhra na temat awantury w Sejmie hitem sieci! Co napisał aktor i inne gwiazdy?). Kasia Moś nie należy do tego grona, ale jak się okazuje - ma równie jasno określone poglądy polityczne, które nam zdradziła! W rozmowie z nami szczerze oceniła Roberta Biedronia. Zobacz materiał wideo i przekonaj się, co powiedziała!

