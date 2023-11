Reklama

Eurowizja 2018: Garść newsów z Polski! Już wiemy, jak będzie wyglądać ostatecznie skład polskiej reprezentacji, czyli kto pojawi się na scenie w Lizbonie! Poza duetem Gromee i Lukas Meijer będą to: Christian Rabb, na co dzień członek formacji No Sleep For Lucy, w której śpiewa Lukas oraz trzy chórzystki: Sara Chmiel (aktualnie żona Gromee’go, na co dzień wokalistka Łez), Mahan Moin (współautorka „Light me up”, uczestniczka Melodifestivalen) oraz... uczestniczka drugiej edycji „The Voice of Poland” - Kasia Dereń!

Bardzo się z tego cieszę, myślę, że to będzie piękna przygoda! Nie mogę się doczekać! Jedzie wspaniała ekipa! Trzymajcie kciuki, kibicujcie, w odpowiednim czasie wysyłajcie sms-y! My damy z siebie wszystko” – powiedziała Kasia Dereń

Kasia Dereń ma 31 lat, a sławę zdobyła w drugiej edycji programu "The Voice of Poland" w grupie Tomsona i Barona. Czy przyniesie duetowi szczęście? Przekonamy się niebawem - już 10 maja podczas drugiego półfinału Eurowizji 2018 w Lizbonie (a wcześniej - podczas prób 2 maja).

Zerknijmy w międzyczasie na notowania bukmacherów. Jeszcze jakiś czas temu Polska znajdowała się na bardzo niskiej, 36. pozycji. Teraz, sprawdzając na stronie eurovisionworld.com/odds/eurovision, zrzeszającej wszelkie notowania bukmacherów, Polska obejmuje 33. lokatę! Niezmiennie prowadzi Izrael!

Zobacz także: Gromee pokazał zdjęcie ze ślubu! Jego żona, znana wokalistka, miała piękną suknię! ZOBACZ

Oto Kasia Dereń! To ona wystąpi z Polakami na Eurowizji!