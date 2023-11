Reklama

Gromee, tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizji 2018, pokazał zdjęcie ze ślubu z wokalistką Łez, Sarą Chmiel! Para pobrała się w tajemnicy 7 kwietnia. Uroczystość odbyła się tylko z udziałem najbliższych, w podgórskiej miejscowości w Polsce - podała plejada.pl. Jak państwo młodzi prezentowali się tego dnia? Zobaczcie romantyczną fotkę!

Gromee wziął ślub - zdjęcie z uroczystości

Gromee pokazał na Instagramie zdjęcie z Sarą Chmiel-Gromala (przyjęła nazwisko artysty) i dodał krótki, ale konkretny opis - Yes Fotka zrobiona jest z oddali, ale widać, że Sara miała na sobie piękną, choć prostą długą suknię. Wyglądali świetnie!

Kim jest Sara Chmiel, żona Andrzeja Gromali? To wokalistka zespołu Łez, która dołączyła do grupy w 2011 roku, zastępując Anię Wyszkoni, ale również menadżerka artysty. Ma 27 lat. Sara zaśpiewała w chórkach podczas występu Gromee'go i Lukasa Meijera na preselekcjach do konkursu Eurowzji 2018! Czy już wtedy przyniosła mu szczęście? Nie mamy wątpliwości!

Parze młodej serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że teraz podbiją Eurowizję 2018 już w maju!

Sara Chmiel i Gromee są małżeństwem!

Swój związek ukrywali w tajemnicy przed mediami!

Sara Chmiel jest wokalistką zespołu Łzy od 2011 roku.

