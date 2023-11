Sara Chmiel zaśpiewała w chórkach z duetem Gromee & Lukas Mejer podczas polskich preselekcji na Eurowizję 2018!

To Wy to zrobiliście, GromeeTeam, stworzyliście wspaniałą ekipę i wspieraliście Gromee’ego od początku i to jest niesamowite. Widzieliśmy to na własne oczy, jak to się dzieje. Gromee to będzie zawsze powtarzał, że to fani namówili go do udziału w Eurowizji i to jest wszystko dzięki Wam - mówiła Sara Chmiel w rozmowie z dziennik-eurowizyjny.pl tuż po jego zwycięstwie na preselekcjach.