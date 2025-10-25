To już dziś - 25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie "tak". Uroczystość ma się odbyć w malowniczej miejscowości w otulinie Parku Narodowego. Aktualnie trwają ostatnie przygotowania do ceremonii, a tymczasem para młoda na niecałą dobę przed swoim ślubem postanowiła wybrać się na wielką galę. Katarzyna Cichopek postanowiła pochwalić się rolką z przygotowań do tego wydarzenia. Wyglądała obłędnie pięknie!

Oto, co Cichopek i Kurzajewski zrobili dzień przed swoim ślubem

Przypomnijmy, że w miniony piątek, 24 października na Gali Woman Power w Warszawie pojawili się m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Obecność tej dwójki na tym wydarzeniu w szczególności zelektryzowała media i fanów pary, a to wszystko dlatego, że już następnego dnia (25 października), zakochani biorą ślub! Wszystko wskazuje jednak na to, że wszystkie najważniejsze kwestie związane z uroczystością zostały już dawno dopięte na ostatni guzik i para mogła sobie pozwolić na udział w gali nawet na niecałą dobę przed swoim ślubem.

Katarzyna Cichopek - przygotowania do Gali Woman Power

Teraz na Instagramie aktorki pojawiła się relacja z przygotowań do wspomnianej gali. Katarzyna Cichopek zachwyciła wszystkich swoją stylizacją - wystąpiła bowiem w czarnym, delikatnie mieniącym się kombinezonie z przezroczystościami. Ogromne wrażenie zrobiły również makijaż i stylizacja włosów aktorki. Tym razem gwiazda postawiła na odważny akcent w postaci czerwonej szminki na ustach i mocno wytuszowanych rzęs. Ponadto Kasia Cichopek zdecydowała się także na idealnie proste włosy. Aktorka wyglądała jak milion dolarów!

Myślicie, że zdecyduje się na podobny look w dniu ślubu z Maciejem Kurzajewskim?

