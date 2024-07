Karolina Szostak należy do grona najbardziej lubianych dziennikarek w Polsce. Dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami" powoli dołącza także do grona celebrytek - niemalże każdego dnia na jej temat pojawiają się nowe informacje w internecie i kolorowej prasie. Najczęstszym tematem poruszanym w związku z nią jest jej waga i bardzo kobiece kształty, które nie zawsze pomagają w życiu. Przypomnijmy: Karolina Szostak zdradziła co mogło być przyczyną jej słabego występu

Reklama

Figura Karoliny przeszkadza jej nie tylko w tańcu, ale również w przygotowaniach do programu, zwłaszcza w kwestii kostiumów. Jak zdradza w rozmowie z "Twoim Imperium", są sytuacje, że przygotowane stroje są dla niej za małe.

Trudno uszyć dla mnie odpowiednie stroje do "Tańca z gwiazdami". Śmieję się, że kobieta o mojej figurze najlepiej wygląda nago - zdradza.



Dziennikarka nie ma jednak z tego powodu kompleksów, przeciwnie - eksponuje swoje atuty. Jak oceniacie jej stroje w "TzG"?

Zobacz: Aneta Zając: "Straciłam kobiecość?"

Zobacz także

Reklama

Karolina Szostak w roli modelki: