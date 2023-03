Karolina Pisarek pochwaliła się swoim szczęściem: "Mam łzy w oczach". Fani gratulują

W ostatnim czasie dużo się dzieje w życiu Karoliny Pisarek. Miniony weekend okazał się być wyjątkowy zarówno dla modelki, jak i dla jej męża. Zakochani nie ukrywają, że nigdy nie zapomną tej chwili. Obecnie świętują wspólnie z rodziną i przyjaciółmi, a pod postem sypią się liczne komentarze z gratulacjami!

Pomimo faktu, że Karolina Pisarek nieustannie musi się mierzyć z liczną krytyką, w jej życiu wszystko układa się pomyślnie. Ostatnio modelka znana z "Top Model" pochwaliła się pozytywnymi wieściami ze swojego życia. Wówczas okazało się, że jej stan zdrowia znacznie się polepszył, a psychoterapia pomogła uporać się ze wszystkimi problemami. Jakiś czas temu Karolina Pisarek ogłosiła radosną nowinę i okazało się, że jej mąż weźmie udział w popularnej gali freak fightowej - High League. Teraz Karolina Pisarek przyszła z kolejnymi, świetnymi wieściami!

W miniony weekend podczas debiutu ukochanego Karoliny Pisarek na ringu jego rywalem był aktor, Mateusz „Haribo” Gąsiewski. Walka okazała się wygrana dla Rogera Salli. Modelka pęka z dumy i publicznie pogratulowała ukochanemu:

- Emocje pomału opadają, ale muszę przyznać, że wciąż chwilami mam łzy w oczach. Wczorajszy wieczór dał nam wszystkim tyle emocji, że nie da się tego opisać słowami… Cieszę się, kiedy widzę swojego męża tak spełnionego. Damn! To był jego debiut i to w jakim stylu😲🥹👏🏼 @rogeiro20 doskonale wiem, ile pracy włożyłeś w to, aby finał tej walki wyglądał tak, a nie inaczej… Już nigdy nie będziesz tym Rogerem sprzed lat, teraz będziesz tylko silniejszy, pewniejszy i bardziej spełniony! Wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. 👏🏼🔝❤️🏆 AND THE WINNER IS ROGER SAAAAAAAALLA 🥇🥊 - napisała.

Instagram @karolina_pisarek

Zresztą nie tylko ona. Pod postem modelki "Top Model" posypały się liczne komentarze z gratulacjami:

- Gratulacje dla mężusia😍😍😍

- Brawo! Pokazał pełną klasę na konferencjach i na gali!❤️👏

- Jako jedna z niewielu nie widzę wygranej, ja widzę człowieka, który spełnił swoje marzenie. I nieważne czy to wejście do ringu, nieważne czy to kupno nowego samochód, nieważne czy to zakupy za pierwsze zarobione pieniądze. Fajnie jest patrzeć na ludzi, którzy spełniają swoje marzenia . Te małe czy te ogromne wymagające czasu. Żeby każdy, zamiast skupić się na tym co, jak z kim, skupił się na swoich celach i marzeniach, to świat byłby piękniejszy 😍🔥 ogromne gratulacje. Marzenia są po to, żeby je spełniać 🔥

- Jedna z fajniejszych walk !!!

- To jest takie piękne w jakich słowach wy o sobie mówicie, miłość aż kipi 😍 gratulacje dla Rogera!