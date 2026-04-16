W trzecim sezonie "Królowej przetrwania" emocje znów skoczyły do maksimum. W 7. odcinku programu z rywalizacją pożegnała się Maja Rutkowski i to błyskawicznie, bo już na starcie. Decyzję podjęła Agnieszka Grzelak, która dopiero co wróciła do gry w dżungli. Po emisji odcinka internet zalała fala krytyki. Widzowie coraz głośniej pytają, czy show nie odchodzi od survivalu w stronę osobistych wątków.

W poprzednim odcinku "Królowej przetrwania" do dżungli wróciły Agnieszka Grzelak i Dominika Tajner, ale jasne było, że druga szansa przypadnie tylko jednej z nich. Klucz należał do Natalisy, która wskazała powrót Grzelak do rywalizacji. Taki wybór oznaczał definitywne pożegnanie Dominiki Tajner.

Dla Agnieszki powrót nie był jednak tylko powrotem, bo musiała wytypować osobę, którą zastąpi w programie. Grzelak zdecydowała, że z "Królowej przetrwania" odchodzi Maja Rutkowski. Dla wielu uczestniczek to był zwrot akcji, którego się nie spodziewały, a atmosfera po ogłoszeniu decyzji była wyraźnie ciężka.

Fani "Królowej przetrwania" są oburzeni po ostatnim odcinku

Tymczasem w sieci rozpędziła się druga burza. W komentarzach po emisji 7. odcinka "Królowej życia" zawrzało. Część widzów daje do zrozumienia, że liczyła na więcej dynamiki, rywalizacji i zadań terenowych, a dostała odcinek oparty na rozmowach i osobistych zwierzeniach, i to już kolejny raz. W sieci wraca też argument o monotonii i o tym, że konkurencji jest za mało albo nie wybijają się na pierwszy plan.

To był najnudniejszy odcinek, więcej gadania niż jakiejkolwiek akcji

Wedle mnie najnudniejszy jaki był, większość to opowiadania z życia wzięte, a mało rozgrywek/konkurencji. Myślę, że więcej z dżungli powinno byc pokazywane, a nie opowiastki przez większość odcinka

Program zamienia się w opowieści z życia, a nie walkę o przetrwanie

Internauci oceniają też prowadzącą "Królową przetrwania"

Nie brakuje też krytyki pod adresem prowadzącej, Małgorzaty Rozenek. Część internautów sugeruje, że Izu Ugonoh radził sobie o wiele lepiej w tej roli, a zadania były o wiele ciekawsze i nie było aż tyle osobistych wyznań, które zdominowały tę edycję.

Jakoś o wiele bardziej wolałem poprzedniego prowadzącego program.

Nie brakuje też miłych słów pod adresem Małgorzaty Rozenek jako prowadzącej.

Mówcie co chcecie, Małgosia jako prowadząca jest super

