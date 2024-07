Karolina Malinowska napisze pierwszą książkę! Była modelka i dziennikarka spełni kolejne swoje marzenie i już niedługo zadebiutuje na ryku wydawniczym. Tym sposobem gwiazda dołączy do grona innych znanych osobistości, które przelały to, co mają do powiedzenia, na papier.

Karolina Malinowska pochwaliła się informacją na swoim Instagramie, a jej fani są zachwyceni. Na razie gwiazda nie zdradziła, o czym będzie książka, ale z pewnością nie zabraknie w niej poczucia humoru i dystansu do świata. Co ciekawe przy nowym projekcie pomaga jej przyjaciółka - Zosia Ślotała!

Na swoim Instagramie stylistka zamieściła zdjęcia, którymi ogłosiła, że zaczęła współpracę z Karoliną Malinowską i wystylizuje ją do zdjęć, które będą zamieszczone w książce! Jak widać praca nad nowym projektem już wre, a my nie możemy doczekać się efektu końcowego! A Wy?

Do sesji zdjęciowej gwiazdę stylizuje Zosia Ślotała