Karolina Malinowska niespełna dwa miesiące temu po raz trzeci została mamą. Wraz z mężem Olivierem Janiakiem wychowuje trzech synów. Była modelka jednak nie zamierza siedzieć w domu i wychowywać dzieci. Myśli już intensywnie o powrocie do pracy. Zobacz: "Nie mam czasu zjeść, ani dospać"

Magazyn "Party" informuje, że Karolina jest w trakcie negocjacji dotyczących regularnego udziału w pewnym programie jako eksperta w dziedzinie mody. Czyżby była modelka miała być jedną z gwiazd, która wystąpi w "Project Runway"?

Oprócz tego Malinowska już niedługo będzie miała własną rubrykę modową w jednej z gazet oraz wkrótce rusza ze swoim serwisem internetowym www.xxxy.pl.

- Wkrótce otwieram portal dla rodziców i dzieci z nowym poglądem na rodzicielstwo i na to wszystko, co się z nim wiąże - mówi Malinowska w "Party". Modelka jednak nie zamierza być kolejną supernianią. Wszystko, co pojawi się na stronie będzie redagowane przez specjalistów.