Ostatnio w mediach głośno zrobiło się o Agacie Młynarskiej. Dziennikarka odeszła z Polsatu i wróciła do TVP, gdzie dostała swój codzienny program na żywo. Według oficjalnych statystyk, audycja jak na razie nie cieszy się sympatią widzów, jednak producenci liczą, że nowy format przyciągnie jeszcze publiczność, tak jak to było w przypadku programu Agnieszki Szulim "Na językach". Jesienny transfer telewizyjny zauważyła również Karolina Korwin Piotrowska, która jako jedna z pierwszych pogratulowała Agacie, a teraz postanowiła poświęcić jej swój ostatni felieton w magazynie "Party".

Zobacz: Terentiew o Młynarskiej: Niech szuka szczęścia tam gdzie chce. Teraz chce być gwiazdą

W tekście felietonistka podziwia starszą koleżankę za to jak pozbierała się po tym, jak siedem lat temu została wyrzucona z Telewizji Publicznej oraz wspomina czasy, gdy pracowała na planie programów TVN Style.

- Pamiętam, kiedy bywała gościem w programie, który robiłam w TVN Style. Przygotowana, z notatkami, pełna nerwów, czy da radę. Trochę jak uczennica przed maturą, choć z jej pozycją mogłaby wszystko olać. Nie tacy jak ona, z mózgiem wielkości orzeszka olewali w imię bycia gwiazdą szołbizu. Ale nie Agata z jej cudowną inteligenckością, która mnie rozbraja. Kiedy siadała przed kamerą, wstępował w nią medialny szatan... Śpiewała, tańczyła, opowiadała anegdoty, potrafiła przekazać masę wiedzy bez szpanowania w stylu: „pokażę wam, głupki, co wiem”. To umiejętność, która w połączeniu z charyzmą nie potrzebuje metryki, by osiągnąć sukces - pisze w "Party" dziennikarka.