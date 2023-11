Robert Lewandowski po Mundialu nie ma dobrej passy. Nasz najlepszy piłkarz rozczarował kibiców swoją grą, nie strzelił żadnej bramki, nie doprowadził drużyny do zwycięstwa w najważniejszych meczach. Po przegranym spotkaniu z Kolumbią, Robert zjawił się na konferencji prasowej w towarzystwie Adama Nawałki. Piłkarz powiedział, że mieliśmy najtrudniejszą grupę i nie podołaliśmy. Karolina Korwin Piotrowska krytycznie ocenia zachowanie piłkarza na konferencji w Soczi.

"Nie wiem, kto mu podpowiedział, że powinien być taki sztywny, nie ruszyć nawet brwią. Do tego mówił tekstem jak z podręcznika korpo-bullshitu. To wszystko razem sprawiło, że nie chciało się być po jego stronie. A mógłby zyskać zrozumienie, gdyby pokazał, że targają nim te same emocje, co całą Polską. Gdyby powiedział, jak strasznie mu przykro, że nie wyszło: "Przepraszam za siebie, za chłopaków" - ludzie by mu wybaczyli. I to, że mu nie szło na boisku, i te wielkie pieniądze, reklamy, domy, piękną żonę i piękne dziecko. Miał szasnę. I ją stracił - powiedziała w "Newsweeku" Karolina Korwin Piotrowska.