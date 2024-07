Małgorzata Kożuchowska kilka miesięcy po porodzie, wróciła na plan serialu "Rodzinka.pl". Fani nie mogą doczekać się już nowych odcinków, które pojawią się na wiosnę. Aktorka zaś daje z siebie wszystko, aby umiejętnie pogodzić pracę i obowiązki mamy. Przypomnijmy: Kożuchowska chce być idealną matką i aktorką. Pomaga jej w tym znany aktor

W tym sezonie "Rodzinka.pl" będzie musiała stoczyć bój o widza z nowym serialem TVN "Nie rób scen" z główną rolą Joanny Brodzik, dla której będzie to wielki powrót do komedii.

Serial z aktorką może odebrać publiczność kultowej już rodzinie Boskich, zwłaszcza, że może zaoferować widzom więcej pikanterii. Takiego zdania jest m.in. Karolina Korwin Piotrowska, która w rozmowie z "Gwiazdami" zdradziła, że większe szansę na sukces ma Joanna. Dlaczego? Kożuchowska według niej zmarnotrawiła swoje najlepsze lata w "M jak miłość":

"Rodzinka.pl" jest hitem, ale podejrzewam, że nowy serial z Brodzki, choć podobny, może zaoferować widzom więcej pikanterii, w którą Asia Brodzki totalnie pójdzie. Jeśli chodzi o bezpośredni wpływa na wizerunek Polki, to zdecydowanie wygrywa Brodzik. Kożuchowska nie miała takiej roli, która definiowałaby pokolenie. Zmarnotrawiła swoje najlepsza lata na nalewanie zupy w "M jaki miłość", Asia z kolei ma na koncie trzy przełomowe momenty : "Kasię i Tomka", pierwszą polską produkcję, która pokazywała związek na kocią łapę, "Magdę M.", która kompletnie zawładnęła Polkami i "Nad Rozlewiskiem" też było odzwierciedleniem chęci życia z dala od miasta.

Na koniec krótkie podsumowanie:



Póki co rachunek jest prosty - jest 3:1 dla Brodzik, a po premierze nowej produkcji może być to już nawet 4:1 dla Asi i to ona zostanie teraz naczelną Matką Polką - mówi Korwin