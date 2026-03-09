Karolina Gilon, znana z prowadzenia programów „Love Island. Wyspa miłości” oraz „Ninja Warrior Polska”, przeprowadziła się do nowego mieszkania. Pod koniec 2025 roku, wspólnie z partnerem Mateuszem Świerczyńskim i synem Frankiem, zamieszkała w apartamencie, który urządziła w nietypowy sposób. Prezenterka chętnie pokazała na Instagramie, jak wygląda jej nowy dom. Te wnętrza robią wrażenie.

Minimalistyczny styl i kaktus z Meksyku. Zaskakujące rozwiązania w mieszkaniu Karoliny Gilon

Apartament Karoliny Gilon urządzono w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Gwiazda postawiła na jasne, kojące kolory ziemi – beże, szarości i brązy. We wnętrzach królują naturalne materiały: drewno i kamień. Całość dopełniają ciepłe, stonowane oświetlenie oraz designerskie dodatki.

Nie można przejść obojętnie obok największego hitu salonu – ogromnego kaktusa, który został sprowadzony prosto z Meksyku! Ta egzotyczna roślina przyciąga wzrok i nadaje przestrzeni wyjątkowy charakter. Karolina żartobliwie przyznaje, że wystrój mieszkania miał wywoływać uczucie wiecznych wakacji.

Wnętrza zaprojektowane są tak, by były funkcjonalne i przytulne. Otwarta kuchnia łączy się z salonem i jadalnią, tworząc spójną i przestronną całość. W salonie znalazły się także designerskie półki wbudowane w ścianę, miękka kanapa i drewniana szafka RTV, a duże łukowe okna wpuszczają mnóstwo naturalnego światła.

Nowoczesna łazienka, ukryta garderoba i nietypowe detale w nowym mieszkaniu Karoliny Gilon

Jednym z najbardziej szokujących elementów apartamentu Karoliny Gilon jest łazienka, która została wykończona w jasnych, ciepłych odcieniach. Szczególną uwagę przyciąga jednak strefa prysznicowa z bordowymi, połyskującymi płytkami, które nadają wnętrzu charakteru i odważnego stylu. Całość przypomina prywatne spa – miejsce stworzone do relaksu.

Wyjątkowym rozwiązaniem jest również garderoba, która została sprytnie ukryta za dużą ścianą z litego drewna. Karolina Gilon przyznała, że to jeden z jej ulubionych elementów – ukryta przestrzeń zapewnia nie tylko porządek, ale i prywatność.

Pierwszy raz czujemy się u siebie. Tak w 100%. Pachnie tu spokojem, odpoczynkiem i bliskością! I oczywiscie szaleństwami Franka na ktore ma teraz dużo miejsca. To 100 metrów cudownej przestrzeni zaprojektowanej tak by codziennie rano budzić się z odczuciem jakbyśmy byli na wakacjach. napisała na Instagramie.

Reakcje fanów na mieszkanie Karoliny Gilon. Fala komentarzy

Cały apartament Gilon prezentuje się zjawiskowo. Wnętrza zostały zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, a przestrzeń wypełniają jasne kolory, designerskie dodatki i mnóstwo naturalnego światła. To miejsce, które nie tylko szokuje luksusem, ale i zachęca do inspiracji.

Nic więc dziwnego, że w komentarzach nie zabrakło szczerego zachwytu internautów.

Wasze mieszkanie jest przepiękne!

Piękne i nietuzinkowe. To nie jest kolejne oklepane mieszkanie, takie jak wszystkie pozostałe. Świetny projekt czytamy w komentarzach.

