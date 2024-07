Karolina Ferenstein jest w 7. miesiącu ciąży i już pod koniec roku po raz trzeci zostanie mamą. Żona Piotra Kraśko czuje się dobrze i już nie może doczekać się przyjścia na świat jej trzeciego dziecka. Ostatnio jej przyjaciółki m.in. Kinga Rusin i Katarzyna Sokołowska, wyprawiły jej baby shower.

Karolina zdjęciami z imprezy pochwaliła się na Instagramie. Widzimy na nich nie tylko jej uśmiechnięte przyjaciółki, ale też liczne prezenty, które dostała Karolina. Co dostała? M.in. Kołyskę, kwiaty, zabawki, kosmetyki. W komentarzach pod zdjęciem pojawiło się wiele gratulacji i życzeń dla Karoliny, która wkrótce urodzi córeczkę. To byłoby spełnienie jej marzeń. Przypominamy, że Karolina i Piotr wychowują już dwóch synów - 8-letniego Konstantego i 6-letniego Aleksandra. Gratulujemy!

Dziewczyny kocham Was !!!????????????????????#meganiespodzianka #babyshower #thebest #frends @1agata @kingarusin @agabieniek @kasiagolonka @marika_slowinska @kasiakali @borysowa @domcia @mokobellejewellery @kasiasokolowska_official

A photo posted by Karolina Ferenstein-Kraśko (@karolinaferenstein_krasko) on Oct 27, 2015 at 2:46pm PDT