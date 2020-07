Karol Strasburger obchodzi 73. urodziny ze swoją żoną Patrycją Weremczuk i roczną córeczką Laurą. Mamy ZDJĘCIA z przyjęcia!

Karol Strasburger skończył 73 lata! Dziennikarz i gospodarz "Familiady" razem ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi oraz rodziną - żoną Patrycją Weremczuk i córeczką Laurą - świętował ten wyjątkowy dzień w wyjątkowy sposób. Strasburger przyszedł na zwykłe spotkanie, a okazało się, że przyjaciele i rodzina urządzili dla niego przyjęcie niespodziankę! Czy udało się zaskoczyć Karola? Oczywiście, że tak!

Na przyjęciu pojawili się m.in Tomasz Stockinger (65 l.), Robert Janowski (59 l.) i tenisista Jerzy Janowicz (30 l.). Oczywiście najważniejsza i tak była dla niego rodzina, z którą bardzo chętnie pozował do zdjęć!

Na zdjęciu widać, że Karolowi Strasburgerowi tacierzyństwo bardzo służy! Strasburger został ojcem w wieku 72 lat. Jego córeczka przyszła na świat w listopadzie 2019 roku. Dziewczynka otrzymała na imię Laura.

Strasburger w jednym z wywiadów powtarzał, że bardzo dobrze odnajduje się w roli ojca, a wiek mu wcale nie przeszkadza:

Od dawna analizy dotyczące dojrzałego ojcostwa schowałem do szuflady. "Czy dam radę?" "Co będzie za dziesięć lat?", "Czy mam odporność i siłę?" - wszelkie te pytania od siebie odsuwam. Nie myślę o tym, nie debatuję, bo nie prowadzi to do niczego dobrego. Jeżeli się podejmuje decyzję, taką jaką podjęliśmy my z Małgosią, nie ma sensu się zastanawiać. Trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym miesiącem, każdym rokiem. [...] Teraz muszę myśleć o tym, co zrobić, by jak najdłużej być zdrowym i sprawnym, to mnie mobilizuje do życia i działania. Nie palę, zdrowo się odżywiam, regularnie uprawiam sport i mam bardzo dobre wyniki badań. To, że dbałem o siebie przez lata, dziś procentuje - powiedział Karol Strasburger w rozmowie dla "Na żywo".