Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk zostali rodzicami! Para dopiero co stanęła na ślubnym kobiercu, a już przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Tajemnicę zdradził szwagier aktora i prowadzącego popularny program TVP2. Wiadomo już, że małżeństwo przywitało na świecie córeczkę! Jak pociecha gwiazd ma na imię?

Reklama

Karol Strasburger został ojcem

Niecałe 4 miesiące temu Karol Strasburger i jego młodsza ukochana stanęli na ślubnym kobiercu. Aktor po wielu latach związku ożenił się z młodszą o 36 lat Małgorzatą Weremczuk. W uroczystości udział wzięli najbliżsi przyjaciele i rodzina. Panna młoda do ołtarza poszła w... zielonej sukni od Doroty Goldpoint. Jej kreacja wzbudziła wielkie zainteresowanie mediów i fanów, jednak co ciekawe nikt nie dostrzegł ciążowego brzuszka, choć musiał to być 5. lub 6. miesiąc ciąży.

Zobacz także: Karol Strasburger oficjalnie o ślubie! "Małżeństwa bywają nieszczęśliwe..."

Kilka dni temu szwagier Karola Strasburgera, Bartosz opublikował w sieci zdjęcia malutkiej dziewczynki. Z podpisu wynikało, że został wujkiem, dokładnie ojcem chrzestnym maluszka. Dziennikarze "Super Expressu" skontaktowali się z Karolem i Małgorzatą, aby potwierdzić radosną nowinę.

Tak, zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami i jest to jedyny komunikat jaki decydujemy się przekazać w odniesieniu do sytuacji - powiedziała świeżo upieczona mama tabloidowi.

Szwagier zdradził też imię dziecka na Instagramie. Dziewczynka otrzymała na imię Laura.

Warto dodać, że Karol Strasburger i Małgorzata marzyli o powiększeniu rodziny, jednak niechętnie zdradzali więcej szczegółów prasie. Zarówno dla aktora jak i jego ukochanej jest to pierwsze dziecko.

Jeśli zdarzy się nam dziecko, weźmiemy za nie pełną odpowiedzialność. Powtórzę się, ale ocenę moralną, co o mi wolno, a co nie, niech każdy zostawi sobie i uczciwie oceni siebie. Może taka ocena okaże się dla niego zbawienna, sprawi, że polepszy swoje życie? Jeśli ktoś wie, co znaczy miłość, wszystko zrozumie – powiedział Strasburger w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie".

Świeżo upieczonym rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego!

ONS

Małgosia w dniu ślubu miała na sobie zieloną kreację.