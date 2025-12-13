Chanuka to jedno z najważniejszych świąt żydowskich, obchodzone również przez diasporę w Polsce. Od lat tradycją było celebrowanie tego święta w ważnych instytucjach państwowych, w tym w Pałacu Prezydenckim oraz Sejmie. Udział przedstawicieli władz państwowych w tych wydarzeniach był symbolem otwartości i dialogu międzykulturowego. Jak celebrowanie tego święta będzie wyglądać w tym roku? Karol Nawrocki zadecydował.

Pałac Prezydencki w tym roku bez Chanuki

Okres Bożego Narodzenia zazębia się z żydowską Chanuką. Niedawno Marta Nawrocka udekorowała choinkę w Pałacu Prezydenckim, a spontaniczne gesty córki prezydenckiej pary skradły serca internautów. Jak się jednak okazuje, choć w Sień Wielką Pałacu Prezydenckiego już rozświetlają lampki bożonarodzeniowego drzewka, to w tym roku próżno będzie szukać w budynku chanukowych świec.

W 2025 roku Pałac Prezydencki w Warszawie nie będzie miejscem obchodów Chanuki. To pierwszy taki przypadek od lat, co potwierdzają przedstawiciele społeczności żydowskiej w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jak wynika z informacji medialnych, Biuro Mediów i Listów Prezydenta nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o organizację uroczystości. Nie wysłano żadnych zaproszeń, co oznacza jedno: wydarzenie się nie odbędzie.

Karol Nawrocki spełnia obietnice. Odchodzi od świętowania Chanuki w Pałacu Prezydenckim

Karol Nawrocki już w styczniu 2025 roku, jeszcze jako kandydat na prezydenta, zapowiadał w RMF FM, że nie zamierza kontynuować tradycji zapalania świec chanukowych.

Nie, ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie - mówił.

Ta wypowiedź, dziś potwierdzona decyzją, stanowi jasny sygnał zmian w podejściu nowego prezydenta do kwestii międzyreligijnego dialogu.

Gdzie w 2025 roku odbędą się obchody Chanuki?

Pomimo braku uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Chanuka odbędzie się w Sejmie w poniedziałek, 15 grudnia. Rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce i współorganizator wydarzenia, poinformował, że współpraca z Kancelarią Sejmu przebiega wzorowo. Przewiduje się obecność licznych gości.

Mamy też sygnały, że możemy spodziewać się silnej reprezentacji - powiedział w rozmowie z ''Rzeczpospolitą'' rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce.

Trzy dni po obchodach Chanuki w Sejmie, odbędzie się tradycyjne spotkanie wigilijne posłów i senatorów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada kontynuację wszystkich dotychczasowych tradycji.

Tu nie ma żadnej ideologii, a jedynie tradycja. Była Chanuka, to jest. Były święta Bożego Narodzenia, to są. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będę robił rewolucję ze względu na swoje poglądy, to się zawiódł, gdyż poglądy swoje mam, a tradycje i kontynuację szanuję

