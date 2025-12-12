Marta Nawrocka na początku sierpnia przeprowadziła się z rodziną do pałacu Prezydenckiego i została pierwszą damą. Od tego momentu minęły już cztery miesiące, które Marta Nawrocka spędziła bardzo aktywnie. Teraz pierwsza dama znów uczestniczyła w ważnym wydarzeniu, jakim było otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej "Willa Bagatela".

Marta Nawrocka aktywnie angażuje się w działania społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas przemówienia na otwarciu podkreśliła, że nowa placówka to nie tylko miejsce pracy, ale także przestrzeń dla rozwoju i samodzielności:

Powstała przestrzeń, która daje im możliwość samorealizacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i budowania niezależności - czytamy na koncie Marty Manowskiej na Instagramie

Marta Nawrocka nie ukrywa radości

Pierwsza dama dodała też, że to dla niej wielka radość, że może uczestniczyć w takim wydarzeniu. Jak wiadomo, jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego mówiła o tym, że będzie wspierała osoby niepełnosprawne i w pełni wywiązuje się ze swoich słów:

Z radością uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Zakładu Aktywności Zawodowej 'Willa Bagatela' w Busku-Zdroju. Miejsce daje możliwość zatrudnienia i rozwoju wielu wspaniałym ludziom. Wspólnie możemy wspierać większą samodzielność osób z niepełnosprawnościami

Wpis pierwszej damy spotkał się z dużym odzewem i uznaniem internautów, którzy podkreślali wagę takiego zaangażowania w sprawy społeczne.

Stylizacja Marty Nawrockiej znów zwraca uwagę

Podczas uroczystości w Busku-Zdroju Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckim garniturze, który zestawiła z koszulą w intensywnym kolorze fuksji. Jej stylizacja po raz kolejny została doceniona przez internautów, a pierwsza dama niezmiennie udowadnia, że jej styl to świetna inspiracja dla innych kobiet. Połączenie klasyki z odważnym akcentem kolorystycznym to strzał w dziesiątkę.

A jak Wam się podoba stylizacja Marty Nawrockiej?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Karol Nawrocki nie mógł się powstrzymać. To świąteczne nagranie już jest hitem sieci

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia