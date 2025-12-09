W poniedziałek 8 grudnia 2025 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Karol Nawrocki oraz jego małżonka, Marta Nawrocka, przyjęli płomień od harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Hasłem tegorocznej edycji akcji było "Pielęgnuj dobro w sobie".

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju

Przygotowania do Bożego Narodzenia w Pałacu Prezydenckim idą pełną parą. Niedawno Marta Nawrocka dekorowała choinkę wraz z córką i uczniami podhalańskiego liceum. Teraz para prezydencka spotkała się z zastępem harcerzy, by wziąć udział we wspólnym kolędowaniu i przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Pałacu Prezydenckim.

Dzisiaj rozpoczynamy kontynuowanie tej tradycji na kolejnych pięć lat. Już dziś zapraszam w kolejnych latach. Nie wyobrażamy sobie z moją żoną i współpracownikami naszej Wigilii bez Światła Pokoju - podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki złożył również harcerzom życzenia świąteczno-noworoczne i zapowiedział kolejne spotkanie.

Jesteście solą naszej ziemi. Nigdy nie byłem harcerzem, ale zawsze z wielkim szacunkiem patrzyłem, jak dbacie o to, co jest hasłem tegorocznej edycji, poszukiwanie dobra w sobie - dodał.

Niezwykły gest prezydenta podczas kolędowania z harcerzami

W trakcie uroczystości harcerze wspólnie z parą prezydencką śpiewali kolędy. Podczas pieśni "Dzisiaj w Betlejem" doszło do zaskakującego momentu. Po zakończeniu utworu jedna z harcerek zagrała na drzewie rurowym, instrumencie przypominającym dzwonki. Karol Nawrocki, zauroczony dźwiękiem instrumentu, zwrócił się do harcerki z pytaniem: "mogę?". Po uzyskaniu zgody, zbliżył się do drzewa rurowego i własnoręcznie wydobył z niego dźwięk.

Zachowanie prezydenta spotkało się z serdecznym uśmiechem harcerzy. Cała scena została uchwycona przez fotografa prezydenckiego Mikołaja Bujaka, który opublikował nagranie na platformie X. Film ukazuje wyraźnie zadowolonego Karola Nawrockiego, który po krótkim, lecz symbolicznym geście uśmiecha się szeroko. Zdjęcia i nagrania szybko obiegły media społecznościowe, zyskując ogromną popularność wśród internautów.

Internauci komentują świąteczne nagranie z Pałacu Prezydenckiego

Nagranie z udziałem prezydenta szybko stało się viralem. Internauci komentują gest Karola Nawrockiego jako "ludzki", "serdeczny" i "pełen świątecznego ducha". Wideo zostało uznane przez wielu za symboliczne połączenie tradycji i spontaniczności.

Mimo że uroczystość miała poważny i podniosły charakter, nieoczekiwane zachowanie prezydenta wniosło do niej element lekkości i szczerej radości. Ten świąteczny moment stał się jedną z najczęściej udostępnianych scen z wydarzenia w Pałacu Prezydenckim.

