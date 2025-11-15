Karol Nawrocki zagrożony śmiercią. Policja bada sprawę

Podczas meczu Polska – Holandia, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie, wśród ponad 55 tysięcy widzów na trybunach pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Uwagę mediów przykuła jego obecność w loży VIP, gdzie zasiadł obok prezesa PZPN Cezarego Kuleszy oraz w towarzystwie syna Antoniego. Profil „Łączy nas piłka” poinformował o udziale prezydenta w wydarzeniu.

Groził bronią Karolowi Nawrockiemu w trakcie meczu. Opublikował zdjęcie w sieci

Zaraz po meczu w sieci zawrzało. Na platformie X (dawniej Twitter) anonimowy użytkownik o nazwie „bucc” zamieścił zdjęcie pistoletu wraz z podpisem: „do zobaczenia Karolku”. Wpis ten wywołał natychmiastowe poruszenie wśród internautów. Chociaż został szybko usunięty, a konto „bucc” zniknęło z platformy, screen wiadomości zaczął błyskawicznie krążyć w mediach społecznościowych, wywołując szok i niepokój.

Według ustaleń, fotografia użyta we wpisie nie była nowa – wcześniej publikowano ją już w innych miejscach i kontekstach w internecie. Mimo to, skojarzenie jej z prezydentem Karolem Nawrockim, który pojawił się na meczu reprezentacji Polski, zostało potraktowane bardzo poważnie.

Policja wydała pilny komunikat w sprawie groźby

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że natychmiast po otrzymaniu informacji o groźnym wpisie na platformie X, podjęto stosowne działania.

Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku czytamy w oficjalnym komunikacie.

Dodatkowo, jak zaznaczono w oświadczeniu policji, zdjęcie użyte w poście nie pochodziło od autora groźby, lecz było wcześniej wykorzystywane na innych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście — fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych dodano.

Szef Gabinetu Prezydenta RP skomentował sprawę

Sprawę skomentował również Paweł Szefernaker, Szef Gabinetu Prezydenta RP. W rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił, że procedury ochrony zostały uruchomione natychmiast.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wszczęte są wszelkie procedury. Służba Ochrony Państwa, która jest odpowiedzialna za ochronę prezydenta, zgłosiła to do odpowiednich służb, do policji, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej chwili trwa postępowanie w ramach tych służb i czekamy na efekty tego postępowania przekazał.

Szefernaker dodał również, że nie jest to pierwsza groźba skierowana wobec prezydenta Nawrockiego.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia wyjaśnił.

