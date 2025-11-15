W piątkowy wieczór, 14 listopada 2025 roku, na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbył się mecz Polska-Holandia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Wśród kibiców zasiadających na trybunach znalazł się prezydent Karol Nawrocki. W loży honorowej towarzyszył mu syn, Antoni Nawrocki. W mediach społecznościowych pojawiło się ich wspólne zdjęcie.

Wpis prezydenta poruszył internautów

Mecz Polska-Holandia zakończył się remisem, ale ogromnych emocji podczas spotkania nie brakowało. Na stadionie pojawiły się prawdziwe tłumy, a wśród kibiców nie zabrakło nawet prezydenta Polski. To nie pierwszy raz, gdy Karol Nawrocki zjawia się na meczu Polaków, tym razem jednak kibicował razem ze swoim synem, Antonim.

Po zakończeniu meczu Karol Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który wywołał lawinę reakcji:

Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje! napisał pod zdjęciem ze stadionu.

Pod postem szybko pojawiły się setki komentarzy, w których internauci dziękowali prezydentowi za obecność oraz gratulowali piłkarzom walki i ambicji. Pojawiły się również głosy nadziei na dobry występ w nadchodzących barażach.

Gwiazdy i celebryci wśród kibiców

Spotkanie Polska-Holandia przyciągnęło na stadion nie tylko tysiące kibiców czy prezydenta, ale też znane osobistości ze świata show-biznesu. Na trybunach można było dostrzec między innymi Radosława Majdana i Małgorzatę Rozenek, którzy chętnie relacjonowali przebieg wydarzeń na swoich profilach w mediach społecznościowych. Obecni byli także Anita Werner z partnerem oraz aktor Marcin Mroczek z synami.

Zobaczcie zdjęcia z meczu Polska-Holandia.

Małgorzata Rozenek na meczu Polska-Holandia fot. Instagram m_rozenek