Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się długo wyczekiwany mecz eliminacji mistrzostw świata, w którym reprezentacja Polski zmierzyła się z Finlandią. Polacy nie zawiedli – wygrali 3:1 i zdobyli cenne trzy punkty. Zanim jednak kibice zaczęli świętować, selekcjoner Jan Urban nie szczędził gorzkich słów pod adresem swoich zawodników. Podczas pomeczowej konferencji prasowej Urban zaznaczył, że drużyna za bardzo uwierzyła, że wszystko ma pod kontrolą. Skrytykował brak koncentracji po trzecim golu i rozluźnienie, które doprowadziło do utraty bramki. Zwrócił uwagę, że to mentalność zawodników w takich chwilach odgrywa kluczową rolę. Podkreślił też niezadowolenie z postawy niektórych rezerwowych.

Reklama

Karol Nawrocki pojawił się na trybunach i… nie tylko!

Podczas gdy Jan Urban analizował boiskowe niedociągnięcia, na trybunach emocje sięgały zenitu. Wśród kibiców obecny był Prezydent RP, Karol Nawrocki. Już w trakcie meczu czujni fotoreporterzy uwiecznili jego obecność w loży honorowej. Obecność prezydenta nie była jednak zaskoczeniem – jego udział w wydarzeniu zapowiadano kilka dni wcześniej.

Karol Nawrocki nie ograniczył się jedynie do kibicowania z trybun. Gdy tylko sędzia zakończył spotkanie, prezydent skierował się w stronę szatni reprezentacji Polski.

Prezydent RP wkroczył do szatni

Po meczu prezydent Karol Nawrocki udał się bezpośrednio do szatni, gdzie spotkał się z zawodnikami oraz selekcjonerem Janem Urbanem. Jak poinformowano na oficjalnym profilu "Łączy nas piłka", prezydent osobiście pogratulował piłkarzom zwycięstwa.

Do sieci szybko trafiły zdjęcia dokumentujące tę nietypową wizytę głowy państwa. Na jednym z nich widzimy, jak Karol Nawrocki rozmawia z Robertem Lewandowskim, kapitanem reprezentacji. Obecność prezydenta w szatni wywołała lawinę komentarzy i szerokie zainteresowanie wśród internautów.

Wpis Karola Nawrockiego po meczu. Te pięć słów mówi wszystko

Krótko po zakończeniu spotkania, Karol Nawrocki opublikował na swoim profilu wymowny wpis: "To był piękny mecz! Dziękujemy". Tych pięć słów wystarczyło, by wyrazić euforię związaną ze zwycięstwem oraz uznanie dla postawy drużyny narodowej.

Fotografia z szatni, na której prezydent Nawrocki stoi wśród piłkarzy, natychmiast obiegła media społecznościowe i portale informacyjne. Dla wielu kibiców była to symboliczna chwila, podkreślająca wagę triumfu i jedność wokół reprezentacji.

Reklama

Zobacz także: Nagle wyciągnęli przy Trumpie zdjęcie Nawrockiego. Tego nikt się nie spodziewał

Prezydent Karol Nawrocki Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Prezydent Karol Nawrocki Fot. Lukasz Kalinowski/East News