Kiedy blisko rok temu na jaw wyszło, że nowym wybrankiem Małgorzaty Rozenek jest Radosław Majdan, wielu kręciło głowami z niedowierzaniem. Były piłkarz zdawał się wtedy kompletnie nie pasować do idealnego wizerunku Perfekcyjnej i nie wróżono im przyszłości. Z czasem jednak przekonał się do niego nawet ojciec gwiazdy. Przypomnijmy: Ojciec Rozenek udzielił wywiadu rzeki. Opowiedział o Perfekcynej, Radku i ich planowanym dziecku

Związek z Rozenek sprawił też, że Radek mocno się zmienił. Zaczął od garderoby i teraz możemy widywać go w eleganckich koszulach, dobrze skrojonych koszulach, a nawet smokingach. Paparazzi zaś najczęściej fotografują go nie na imprezach, ale z dziećmi Małgorzaty - odprowadzającego ich do szkoły czy na placu zabaw. W rozmowie z "Show" Majdan przyznaje też, że ukochana ma wpływ na jego karierę. Oczywiście bardzo pozytywny.



Odkąd związałem się z Małgosią, nastał nowy etap w moim życiu. Jestem szczęśliwy i zakochany. Oczywiście, że się zmieniłem. Spoważniałem. To po pierwsze wpływ Małgosi, a po drugie wiek - człowiek dojrzewa. Selekcjonuję propozycje, które dostaję - twierdzi.

Zgadzają się z tym również reklamowi eksperci.



Potencjał reklamowy Radka wyraźnie wzrósł. Kiedyś był bohaterem tzw. Polski B. Reklamował produkty, o których nie można powiedzieć, że są luksusowe. Myślę, że teraz dorósł. Przestał być bawidamkiem, a dzięki związkowi z Małgorzatą zaczął jawić się jako rozsądny człowiek - ocenia w rozmowie z "Show" Rafał Baran, jeden z szefów agencji reklamowej Grey Group Polska.

Myślicie, że u boku Perfekcyjnej awansuje do pierwszej ligi polskich gwiazd?

