Piękny gest Kamil Stocha wobec Piotra Żyły podczas powitania polskich skoczków na lotnisku w Warszawie. Sportowcy w czwartek wrócili do Polski z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Czekali na nich wierni kibice oraz dziennikarze i fotoreporterzy. Nie zabrakło tradycyjnego pozowania do zdjęć z medalami. Kamil Stoch przywiózł z Korei złoto, zdobyte w konkursie indywidualnym oraz brąz, wywalczony w drużynie.

Żadnego medalu nie udało się przywieźć Piotrowi Żyle. Na szczęście Kamil Stoch pokazał, że między skoczkami nie ma rywalizacji i... To, co zrobił, pokazało, że Stoch to nie tylko mistrz sportu, ale również budowania relacji w zespole!

