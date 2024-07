Kamil Kuroczko i Agnieszka Kaczorowska tworzyli piękny duet na parkiecie. Niestety, wskutek licznych nieporozumień, tancerze podjęli decyzję o rozstaniu. Tancerz wydał nawet na ten temat publiczne oświadczenie, na które Agnieszka Kaczorowska zareagowała w dość artystyczny sposób. W rozmowie z Party.pl Kamil Kuroczko zdradził, że trenuje już z nową tancerką:

Kontynuuję swoją karierę taneczną sportową z nową partnerką, bo nie mogę narzekać na rezultaty (...) To Sara Janicka. Występowała w programie "You Can Dance", więc możecie ją kojarzyć z innych styli tańca.