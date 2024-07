Wczoraj wieczorem w warszawskim Soho Factory odbył się wielki pokaz duetu Paprocki & Brzozowski. Duet projektantów zaprezentował kolekcję "SEX", a wśród gości nie zabrakło oczywiście największych nazwisk polskiego show-biznesu. Przypomnijmy: Ponad 50 gwiazd na pokazie Paprocki & Brzozowski. Pojawili się wszyscy

Nie wszystkim jednak relacje z pokazu przypadły do gustu. Poziomem imprezy i kreacji zaprezentowanych przez celebrytki załamana jest Kaja Śródka. Stylistka i projektantka w dość dobitny sposób wyraziła swoją opinię na Facebooku, gdzie pokusiła się o ostre podsumowanie stylizacji gwiazd. Wśród "ofiar" Kai znalazły się m.in. Honey, Jessica Mercedes i Natalia Siwiec. Zamieściła też stosowne kolaże ze zdjęciami.



Podobna sytuacja towazyszy wielu weselom w tym kraju gdzie panuje przekonanie ze bez chocby1 piosenki disco polo sie"nie da". No to mamy tu swoistego BIALEGO MISIA&ON TU JEST I TAŃCZY DLA MNIE... Koroneczki,kwadratowe sukieneczki,prujace sie szmaty, chip&dale w 1osobie kowboja zatraconego myslami w90''s,nawet poncho Burberry mozna wystylizowac "stadionowo" jak szalik kibica(choc to akurat na miejscu)..zlotka,falbany...o Rrrrrraaanyyy!!! (pisownia oryginalna) - czytamy na Facebooku Kai.