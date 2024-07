Olga Kaczyńska w przeciwieństwie do Pauliny Papierskiej, świetnie orientuje się w modelingu i wie, że bez ciężkiej pracy nie ma sukcesów. W internecie pojawiają się coraz to lepsze sesje modelki (zobacz: Olga Kaczyńska w zmysłowej sesji), a jej zdjęcia zachwycają kolejnych zagranicznych speców od wizerunku. Ostatnio Kaczyńska uczestniczyła w sesji w Londynie dla agencji Next, z którą podpisała kontrakt - nagrodę, ale na Anglii nie zamierza skończyć.

Reklama

Top Modelka wyjechała właśnie do Izraela, gdzie podpisała kolejny kontrakt. Tym razem jej portfolio zainteresowała się agencja MC2. Olga ma zamiar chodzić na castingi, które być może zaowocują jakimś lukratywnym kontraktem.

Chociaż Izrael nie jest w świecie mody tak prestiżowy jak Mediolan czy Paryż to jednak warto docenić nie tylko starania, ale też fakt, że Kaczyńska jako pierwsza polska Top Modelka próbuje zaistnieć w tak odległym kraju. Jeżeli jej się uda, uznanie prestiżowych marek może mieć w kieszeni.

Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze efekty poczynań Olgi w drugiej ojczyźnie Michała Piróga.

Zobacz także

Reklama

chimera