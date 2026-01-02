Agnieszka Kaczorowska od najmłodszych lat jest znana polskiej publice. Swoje zawodowe życie rozpoczęła, mając zaledwie 7 lat, kiedy to po raz pierwszy stanęła na planie jednego z najbardziej popularnych seriali w Polsce. Edukację oraz szlifowanie swojego kunsztu aktorskiego łączyła też z treningami tańca towarzyskiego, które przyniosły jej między innymi tytuł młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich w 2010 roku oraz kilkukrotny angaż w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami" w roli tancerki. To właśnie w tym programie wystąpiła z Marcinem Rogacewiczem, z którym związek kosztował gwiazdę wiele medialnych burz i nieprzychylnych komentarzy. Teraz na początku roku Agnieszka zaapelowała do wszystkich swoich fanów.

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się z fanami wyznaniem w Nowy Rok. "Kochani..."

Agnieszka Kaczorowska bardzo chętnie dzieli się z obserwatorami swoimi emocjami, spostrzeżeniami na temat świata oraz głębokimi przemyśleniami. Tym razem noworocznie zdecydowała się napisać kilka refleksyjnych akapitów. Aktorka zaczęła od wzruszających podziękowań.

Kochani, prosto z serca... Dziękuję, że byliście w poprzednim roku, że wielu tutaj dołączyło... Dziękuję za każde piękne słowo i dawkę dobrej energii, którą mi wysłaliście. Jesteście cudowną grupą ludzi. napisała swoim obserwatorom Kaczorowska

W dalszej części noworocznej relacji nie zabrakło też przestrogi, mocnego apelu oraz inspirujących słów na 2026 rok kierowanych przez tancerkę wprost do jej wiernych fanów.

Już 2026 rok. Kolejny, który zleci nim się obejrzymy... więc chcę Wam napisać... ŻYJCIE ŻYCIE! Tego Wam życzę... ŻYJCIE ŻYCIE W PEŁNI! Jest tylko TERAZ. Więc ODWAGI, MIŁOŚCI, SZCZEROŚCI I SAMYCH PIEKNYCH CHWIL! Bądźcie po prostu prawdziwie SZCZĘŚLIWI zaapelowała w przejmujących słowach Agnieszka Kaczorowska

Na kolejnej relacji Agnieszka udostępniła rozświetlające niebo fajerwerki, choć w kadrze zauważyć też można palmę, która zdradza, że aktorka zdecydowała się na spędzenie sylwestra poza Polską. Na koniec dodała:

Odpoczywam. Jak wrócę to się odezwę. Przytulam Was do serca!

Z kim Agnieszka Kaczorowska spędziła tegorocznego sylwestra?

Choć na najnowszych relacjach tancerka nie zdradziła za wiele, to jej wierni obserwatorzy spekulują, że tę szczególną noc spędziła ze swoim obecnym partnerem. W ostatnich miesiącach Agnieszka i Marcin nie szczędzili sobie czułości, więc dlaczego mieliby spędzać ten wyjątkowy czas osobno? Wymowny jest też brak wieści w mediach społecznościowych u Marcina Rogacewicza. Czyżby postawili w tym czasie na noworoczną regenerację sił z dala od mediów?

